لامين يامال يعود للمشاركة مع برشلونة
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، عودة لاعبه لامين جمال إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة في مفصل كاحله الأيمن، والتي أبعدته عن الملاعب لأسبوعين.
وأكد هانزي فليك مدرب نادي برشلونة، في تصريحات، عودة المهاجم الإسباني البالغ من العمر 17 عاما إلى صفوف الفريق، منوها إلى جاهزيته للعب في مباراة لاس بالماس لحساب الجولة الخامسة عشرة من الدوري المقررة غدا السبت.
وكان لامين جمال قد أحرز ستة أهداف في 15 مباراة هذا الموسم، وغاب عن الملاعب منذ مطلع نوفمبر الجاري بعد إصابته خلال فوز برشلونة بخمسة أهداف لهدفين على النجم الأحمر الصربي في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بـ34 نقطة، على بعد أربع نقاط عن ملاحقه ريال مدريد، الذي يملك مباريات أقل.
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