نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15 هدف وفوز التعدين والالمونيوم وساحة سوهاج بالجولة 8 بالصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أختتمت اليوم منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني ' ب '، بمجموعة نارية تسعى العديد من الفرق بها على حجز بطاقة الصعود لإسعاد جماهيرها.

وشهدت مباريات الجولة إحراز 15 هدف ونجح أبناء التعدين والالمونيوم فى مصالحة جماهيرهم بتلك الجولة



حيث سقط نادى الأقصر فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام ضيفه نادى قوص بمباراة قوية، ويسعى أبناء الأقصر لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على ليرتفع رصيد الأقصر للنقطة 16 فيما ارتفع رصيد قوص للنقطة 6.



وحقق نادى النصر للتعدين فوزا صعبا بهدف نظيف أمام ضيفه نادى مكادى، ويسعى أبناء التعدين لتحقيق الانتصار لمصالحة الجماهير فيما يسعى أبناء مكادى لتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطورة، ليرتفع رصيد التعدين للنقطة 17 فيما توقف رصيد مكادى عند 7 نقاط.

فيما حقق نادى الالمونيوم فوزا بثلاثية نظيفة أمام نظيره نادى طهطا، ليرتفع رصيد الالمونيوم للنقطة 14 فيما قف رصيد طهطا عند 8 نقاط.

وسقط نادى الشبان المسلمين بقنا فى فخ الخسارة بنتيجة 3 /2 أمام ضيفه نادى المدينة المنورة بمباراة قوية، ليتوقف رصيد شبان قنا عند 8 نقاط فيما ارتفع المدينة المنورة للنقطة 15.



وحقق مركز شباب سوهاج فوزا بنتيجة 3/1 أمام ضيفه نادى كيما اسوان، ليرتفع رصيد مركز شباب سوهاج للنقطة 12 فيما توقف رصيد كيما اسوان عند 6 نقاط.



جدول ترتيب المجموعة:

1 -النصر للتعدين 17 نقطة.

2 - الأقصر 16 نقطة.

3 - المدينة المنورة 15 نقطة.

4 - الالمونيوم 14 نقطة.

5 - مركز شباب سوهاج 12 نقاط.

6 - شبان قنا 8 نقاط.

7- طهطا 8 نقاط.

8 - مكادى 7 نقاط.

9 - كيما اسوان 6 نقاط.

10 - قوص 6 نقاط.