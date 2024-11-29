نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. فينسيوس جونيور لاعب شهر نوفمبر في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت رابطة الدوري الإسباني منذ قليل عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس عن فوز اللاعب البرازيلي، فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر.

فينيسيوس جونيور لاعب شهر نوفمبر في الليجا

وتألق لاعب ريال مدريد في الشهر الماضي بتسجيل ثلاث أهداف وصناعة هدف وحيد خلال مباراتين فقط بالدوري الإسباني.

وقد غاب فيني عن آخر مباراة للفريق الإسباني أمام ليفربول بسبب الاصابة، وقد يغيب لمدة تزيد عن أسبوعين.