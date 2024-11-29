نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 13 هدف وفوز الواسطى والفيوم وطامية بالجولة 10 بالصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أختتمت اليوم منافسات الجولة العاشرة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب '، بمجموعة تشهد مبارياتها اهتمام كبير خاصة فى ظل التنافس بين عدة فرق على الصعود.

وشهدت نتائج مباريات الجولة إحراز 13 هدف خلال 5 مباريات بجولة جاءت نتائج مبارياتها مثيرة.



حيث حقق نادى الواسطى فوزا هاما بنتيجة 2/1 أمام نظيره نادى مسار بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد الواسطى الجديد، ليرتفع رصيد الواسطى للنقطة 9 فيما توقف رصيد مسار عند 22 نقطة.

وسقط نادى المنيا فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1 /1 أمام ضيفه نادى نجوم مصر بالمباراة التى جمعت بينهما بملعب نادى المنيا الجديدة، ليرتفع رصيد المنيا للنقطة 9 فيما ارتفع رصيد نجوم مصر برصيد 12 نقطة.



وحقق مركز شباب طامية فوزا هاما بنتيجة 2/1 أمام شقيقه نادى مصر للمقاصة بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب نجوم مصر ببنى سويف بديربي فيومى قوى، ليرتفع رصيد طامية للنقطة 13 فيما توقف رصيد مصر للمقاصة عند النقطة 15 نقطة.

ونجح نادى الفيوم فى تحقيق فوز بهدف نظيف أمام نظيره بنى مزار بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب كلية الزراعة بالجيزة، ليرتفع رصيد الفيوم للنقطة 8 فيما توقف رصيد بنى مزار عند 6 نقاط.



وسقط نادى تليفونات بنى سويف فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 أمام ضيفه نادى البدارى بالمباراة التى جمعت بينهما بملعب نادى اسكو، ليرتفع رصيد التليفونات للنقطة 14 فيما ارتفع رصيد البدارى للنقطة 9.

فيما لم يشارك اسمنت اسيوط بمباريات تلك الجولة.



جدول ترتيب المجموعة:

1 - مسار 22 نقطة.

2 - أسمنت أسيوط 20 نقطة.

3 - مصر المقاصة 15 نقطة.

4 - تليفونات بنى سويف 14 نقطة.

5 - مركز شباب طامية 13 نقاط.

6 - نجوم مصر 12 نقطة.

7 - المنيا 9 نقاط.

8- البدارى 9 نقاط.

9 - الواسطى 9 نقاط.

10 - الفيوم 8 نقاط.

11 - بنى مزار 6 نقاط.