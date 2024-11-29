"إنجاز تاريخي".. هنا جودة تتوّج ببرونزية العالم لتنس الطاولة

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أحمد جودة - القاهرة - حصدت نجمة المنتخب المصري لتنس الطاولة هنا جودة الميدالية البرونزية ببطولة العالم لتنس الطاولة للناشئات تحت 19 عامًا، والمقامة في السويد خلال الفترة الحالية.

هنا جودة تحصد برونزية العالم لتنس الطاولة

وتأهلت هنا جودة إلى دور نصف النهائي بالبطولة في إنجاز تاريخي للاعبة المصرية الواعدة في تنس الطاولة.

وخسرت صاحبة الـ 16 عام، مواجهة نصف النهائي أمام اللاعبة الألمانية أنيت كوفمان، بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط، لتكتفي بالميدالية البرونزية في بطولة العالم.

وبهذا الإنجاز التاريخي تصبح هنا جودة أول لاعبة مصرية وعر بية وأفريقية تتوج ببرونزية بطولة العالم للناشئين لتنس الطاولة

