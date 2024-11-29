نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير غزل المحلة تدعم الفريق قبل مواجهة الزمالك ومكافآت خاصة للاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت جماهير نادي غزل المحلة على دعم لاعبي الفريق بحضورهم المران الذي أُقيم اليوم على استاد المحلة، بهدف تحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز "دوري NILE".

جماهير غزل المحلة تدعم الفريق

من جهة أخرى، قرر مسؤولو غزل المحلة تخصيص مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم على تحقيق الفوز في اللقاء المنتظر ضد الزمالك. المباراة ستُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الإثنين 2 ديسمبر على استاد غزل المحلة.

وكان مجلس إدارة غزل المحلة قد قرر صرف مكافآت للاعبين بعد الفوز على الجونة في الجولة الثالثة، التي انتهت بفوز الفريق المحلاوي بهدف نظيف سجله عبده يحيى.

وبذلك، ارتقى غزل المحلة إلى المركز السابع في جدول الدوري برصيد 4 نقاط، بعد تعادل سلبي مع الإسماعيلي في الجولة الأولى، ثم خسارة أمام طلائع الجيش في الجولة الثانية، وأخيرًا فوز على الجونة في الجولة الثالثة.