نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر مرموش يلفت أنظار الأندية الكبرى بتألقه اللافت مع آينتراخت فرانكفورت.. برشلونة في الصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفت المصري عمر مرموش، نجم فريق آينتراخت فرانكفورت، الأنظار في مختلف الأندية الأوروبية الكبرى بفضل مستواه المتميز هذا الموسم.

عمر مرموش يلفت أنظار الأندية الكبرى

وأشارت صحيفة "ميرور" إلى أن عددًا من الكشافين حضروا مباراة ميتيلاند ضد فرانكفورت، التي أُقيمت أمس الخميس في إطار الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

سجل مرموش هدفًا من ركلة جزاء ليقود فريقه للفوز 2-1، محققًا بذلك النقاط الثلاث التي رفعت رصيد آينتراخت فرانكفورت إلى 13 نقطة في المركز الثالث.

وأضافت الصحيفة أن العديد من الأندية الكبرى مثل باريس سان جيرمان، برشلونة، وتوتنهام، بالإضافة إلى أندية أوروبية أخرى، كانت موجودة لمتابعة أداء مرموش عن كثب خلال المباراة.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت تتزايد فيه الشائعات حول احتمالية انتقال اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى أندية كبرى مثل ليفربول وآرسنال الصيف المقبل.

مرموش يعيش حاليًا فترة رائعة في مسيرته، حيث سجل 15 هدفًا وصنع 11 آخرين في 18 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف البطولات.