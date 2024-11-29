بايرن ميونخ يدخل في تنافس قوي ضد مانشستر يونايتد علي نجم ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية عن خطة نادي بايرن ميونخ الألماني للدخول في منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع مدافع ميلان الفرنسي ثيو هيرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بايرن ميونخ ينافس مانشستر يونايتد على هيرنانديز

ويعتبر هيرنانديز،أحد أفضل الأظهرة اليسرى في أوروبا حاليًا، واستطاع جذب أنظار عديد من الأندية الكبرى لما يقدمه من مستويات متميزة مع ميلان في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

واكدت التقارير ان ألمان يونايتد يسعى لتعزيز خط دفاعه، بينما يطمح بايرن لإضافة عنصر قوة إلى تشكيلته بعد بعض التذبذب الدفاعي هذا الموسم.

وينتهي عقد هيرنانديز مع ميلان في 2026، ووعزم النادي الإيطالي اتخاذ قرار حاسم بشأن الاستفادة المالية من بيعه أو الاحتفاظ بنجمه في ظل الإغراءات الكبيرة من الأندية المهتمة.

