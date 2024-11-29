نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصعوبة بالغة.. القادسية يفوز بهدف أمام الخليج في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت القادسية مع الخليج ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي.

القادسية يفوز بهدف أمام الخليج في دوري

وانطلقت المواجهة في تمام الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، علي ملعب الامير محمد بن فهد.

بدأ الشوط الأول ولم يشهد اي احداث مثيره خلال اللقاء، وكانت محاولات الفريقين ضعيفة جدا لتسجيل اي أهداف وكان اداء الفريقين متقارب بنسبه كبيره ومتوازن بينهما، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

انطلق الشوط الثاني وشهد تغير في شكل أداء لاعبي القادسية وبدءوا في السيطرة على اللقاء والاستحواذ بشكل كبير وبعد عدة محاولات استطاع لاعبي الفريق تسجيل الهدف الأول عن طريق عبدالعزيز العثماني في الدقيقة 95، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز القادسية بهدف نظيف.

وبدأ الفريقين المباراة بهذا تشكيل الفريقين كالتالي:

القادسية

حراسة المرمى: كاستليس.

خط الدفاع: الفاريز، ناتشو، ذكري.

خط الوسط: العمار،فرنانديز،بوريتاس،نانديز،الشامات.

خط الهجوم: كينيونيس،أوباميانغ.



الخليج

حراسة المرمى: شيهيتش.

خط الدفاع: الخبراني،تيسراند،الحمسل،ريبوتشو.

خط الوسط: حمزي،ناري،مارتنز،فورتونيس،كوريبليس.

خط الهجوم: آل سالم

وبهذه النتيجة يتواجد القادسية في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يتجمد رصيد الخليج ويبقي قي المركز السادس برصيد 19 نقطة.