نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أشعر بالإحباط".. أول تعليق من إبراهيما كوناتي بعد تعرضه للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد رسميًا غياب إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، عن مباريات الفريق القادمة أمام مانشستر سيتي،وعلق اللاعب عن الإصابة التي تعرض لها في ركبته أثناء المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء بين فريقه وريال مدريد، وانتهت بفوز الريدز 2-0.

ونشر كوناتي عبر حسابه على إنستجرام: ”أشعر بالإحباط للغاية لتعرضي لإصابة في نهاية مباراة رائعة، الآن سأبدأ برنامج التعافي”.

وتابع: "أعدكم بشيء واحد، أنني سأعود وسأكون بأفضل مستوي مرة أخرى، شكرًا لكم على دعمكم الرائع في المدينة، إن شاء الله سنستمر وسأدعم الفريق بكل خطوة".

وقد وأشارت التقارير الطبية أن كوناتي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 أسابيع بسبب الإصابة.

وشارك اللاعب في 12 مباراة في الدوري الانجليزي، وسجل هدفًا واحدًا، وقدم تمريرة حاسمة.وخلال دوري الأبطال شارك في 5 مباريات،و سجل هدفًا.