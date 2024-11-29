نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يجدد تحذيراته للاعبي الأهلي بالالتزام بمبادئ النادي وعدم الخروج عن النص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر محمد رمضان، المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق من الخروج عن السلوك الملتزم، مؤكدًا ضرورة التمسك بمبادئ النادي في كافة التصرفات داخل وخارج الملعب.

محمد رمضان يجدد تحذيراته للاعبي الأهلي

ووفقًا لمصدر داخل النادي، وجه رمضان رسالة واضحة للاعبين، دعاهم فيها إلى الالتزام الكامل بالقيم والسلوكيات، محذرًا من أي تصرفات خارجة عن النص مهما كانت الظروف.

كما شدد على أهمية احترام تعليمات الجهاز الفني والإداري.

وأوضح المصدر أن رمضان أكد للاعبين أن أي تجاوزات لن تُغتفر، وأنه لن يكون هناك استثناءات لأي شخص داخل الفريق، بغض النظر عن مكانته أو وضعه.

وأشار إلى أن الجميع في الأهلي ملزم باحترام تقاليد النادي العريقة.

