جوميز يدرس الاعتماد على الونش في مواجهة غزل المحلة لتعويض المثلوثي

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أحمد جودة - القاهرة - يفكر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، في إشراك محمود حمدي الونش مدافع الفريق في مباراة غزل المحلة القادمة، المقرر إقامتها يوم الاثنين ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

جوميز يدرس الاعتماد على الونش في مواجهة غزل المحلة

ويسعى جوميز لإيجاد حلول لتعويض غياب التونسي حمزة المثلوثي في حال تأكد عدم قدرته على اللعب بسبب الإصابة في عظام القفص الصدري.

ومن بين الخيارات المطروحة هو الاستعانة بالونش الذي عاد مؤخرًا للمشاركة بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي.

الونش شارك مؤخرًا في الشوط الأول من المباراة الودية أمام فريق مدينة نصر، مما دفع جوميز للتفكير في إمكانية الاعتماد عليه.

كما يدرس جوميز تقسيم وقت اللعب في المباراة بين الونش ومصطفى الزناري، الذي شارك بديلًا للمثلوثي في مباراة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفدرالية.