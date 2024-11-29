نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع الأهلي يواصل الغياب عن الفريق في مباراة البنك القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال المدافع المغربي أشرف داري غائبًا عن مباراة الأهلي القادمة أمام البنك الأهلي في الدوري المصري، وذلك بسبب استمراره في تنفيذ برنامجه التأهيلي.

أشرف داري يواصل الغياب عن الأهلي

ويستعد الأهلي لملاقاة البنك الأهلي في الخامسة مساء الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على فريق ستاد أبيدجان الإيفواري 4-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

داري يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي خاص لتقوية منطقة الكاحل، وذلك بهدف التعافي الكامل من إصابة التواء الكاحل التي تعرض لها مؤخرًا، والتي تسببت في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وكانت مشاركته الوحيدة مع الأهلي في مباراة العين الإماراتي في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية حيث لعب دقائق معدودة.

ويقترب داري من العودة للتدريبات الجماعية مع الفريق بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يهدف إلى شفائه من إصابة التواء الكاحل التي تعرض لها في سبتمبر الماضي، والتي تجددت مرتين، مما أطال فترة غيابه عن المباريات.