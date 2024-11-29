نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلان شيرر يدافع عن محمد صلاح ويوضح السبب وراء تصريحاته المثيرة بشأن عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أسطورة كرة القدم الإنجليزية ونجم نيوكاسل السابق، آلان شيرر، أن مفاوضات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول قد انطلقت بالفعل، لكنه أكد أن الطرفين ما زالا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق نهائي.

تصريحات صلاح المثيرة بعد مباراة ساوثهامبتون

تأتي هذه التصريحات بعد الكلمات التي أدلى بها محمد صلاح عقب مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، والتي انتهت بفوز مثير بنتيجة 3-2، سجل خلالها صلاح هدفين. وأكد النجم المصري أن عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم لم يتم عرضه للتجديد بعد، مما يشير إلى أن مستقبله مع النادي لا يزال غامضًا.

قال شيرر في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لا شك أن ما قاله محمد صلاح بعد المباراة كان بتوجيه من وكيله، بهدف زيادة الضغط على إدارة ليفربول لإحراز تقدم في مفاوضات التجديد".

تحليل شيرر لتصريحات صلاح

يرى شيرر أن كلمات صلاح تحمل دلالة واضحة، حيث أوضح: "صلاح لم يقل إن المفاوضات غير جارية، بل قال إنه لم يُعرض عليه عقد جديد بعد. هذا الفرق مهم للغاية. من الواضح أن وكيله نصحه بذلك لضمان مصالحه الشخصية".

وأضاف شيرر: "صلاح عادةً لا يتحدث للإعلام بهذه الطريقة بعد المباريات، لذلك لم أجد مشكلة فيما قاله. عندما ترغب الأندية في التخلي عن لاعبيها، فإنها تفعل ذلك دون رحمة. من حق صلاح أن يحمي مستقبله".

انتقادات كاراجر ودفاع شيرر

أثارت تصريحات صلاح جدلًا واسعًا، حيث وصف أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراجر موقفه بـ "الأنانية"، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن يختار التوقيت المناسب بدلًا من الحديث علنًا في وقت حرج من الموسم.

رغم ذلك، دافع شيرر عن اللاعب: "ليفربول يطمح إلى تحقيق البطولات، لكن محمد صلاح له الحق في الاهتمام بمستقبله مثلما يهتم النادي بمصالحه. العلاقة بين الطرفين يجب أن تكون متوازنة".

أكد شيرر أن محمد صلاح سيظل أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، سواء استمر مع ليفربول أو غادر: "كم مرة أنقذ صلاح ليفربول، كما فعل في مباراة ساوثهامبتون؟ وجود لاعب مثله في الفريق يعطيك دائمًا فرصة للفوز. إنه أيقونة حقيقية".

الوضع المالي وصعوبة التجديد

يبلغ محمد صلاح من العمر 32 عامًا، ويتقاضى حاليًا 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، مما يجعله من بين الأعلى أجرًا في العالم. ومع ذلك، فإن إدارة ليفربول مترددة في منحه عقدًا طويل الأمد بشروط مالية مماثلة، نظرًا لتقدمه في العمر، حيث سيبلغ 33 عامًا في بداية الموسم المقبل.

ورغم ذلك، يستمر صلاح في تقديم مستويات رائعة، حيث سجل 10 أهداف في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم.