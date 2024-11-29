نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب غياب فيرمينو عن مباراة الأهلي والوحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن موقف البرازيلي روبرتو فيرمينو، من اللعب مع فريقه الأهلي أمام فريق الخليج اليوم في الدوري السعودي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع فريق الوحدة، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية عشر لبطولة دوري روشن السعودي.

موقف فيرمينو من اللعب أمام الوحدة

وشددت التقارير على أن روبرتو فيرمينو لن يكون متاحًا للعب مع الأهلي ضد الوحدة اليوم.

وسيواصل فيرمينو غيابه عن الأخضر بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

