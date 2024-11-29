مواعيد مباريات الأهلي في شهر ديسمبر 2024.. الدوري والأبطال وكأس إنتركونتيننتال

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض سلسلة قوية ومهمة من المباريات خلال شهر ديسمبر 2024، تشمل 7 مواجهات مؤكدة وقد ترتفع إلى 8 حال تأهله للمباراة النهائية في بطولة كأس إنتركونتيننتال.
مواعيد مباريات الأهلي في شهر ديسمبر 2024
يستعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي لخوض 7 مباريات حاسمة ومثيرة خلال شهر ديسمبر 2024، قد تصل إلى 8 مواجهات، في إطار مختلف البطولات المحلية والإفريقية، وهي كما يلي
1. الدوري المصري الممتاز
الأحد، 1 ديسمبر:
- الأهلي ضد البنك الأهلي
- الجولة الرابعة، الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة (6 بتوقيت السعودية)، على استاد القاهرة الدولي.
الخميس، 26 ديسمبر:
- الأهلي ضد المصري
- الجولة السادسة، الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة (9 بتوقيت السعودية)، على استاد برج العرب.
الإثنين، 30 ديسمبر:
- الأهلي ضد إنبي
- الجولة السابعة، الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة (6 بتوقيت السعودية)، على استاد المقاولون العرب.
2. دوري أبطال إفريقيا
السبت، 7 ديسمبر:
- الأهلي ضد أورلاندو بايرتس
- الجولة الثانية، الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة (4 بتوقيت السعودية)، في جنوب إفريقيا.
الأحد، 22 ديسمبر:
- الأهلي ضد شباب بلوزداد
- الجولة الثالثة، الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة (7 بتوقيت السعودية)، على استاد القاهرة الدولي.
3. كأس الرابطة المصرية
- الأحد، 10 ديسمبر:
- الأهلي ضد إنبي
- الجولة الأولى، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة (8 بتوقيت السعودية)، على استاد السلام.
4. كأس إنتركونتيننتال
السبت، 14 ديسمبر:
- الأهلي ضد الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي (بطل أمريكا الشمالية) مع بطل أمريكا الجنوبية
- مواجهة نصف النهائي، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة (8 بتوقيت السعودية)، في قطر.
الأربعاء، 18 ديسمبر:
- المباراة النهائية (في حال تأهل الأهلي)
- تقام المباراة أمام ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا.
موقف الأهلي في الدوري ودوري الأبطال
يتصدر الأهلي حاليًا جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط بعد 3 مباريات، فاز في مواجهتين وتعادل في واحدة.
في دوري أبطال إفريقيا، افتتح الأهلي مشواره في دور المجموعات بفوز مثير على استاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2، ليحصد أول 3 نقاط في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.