نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. لامين يامال جاهز لمواجهة لاس بالماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المدير الفني لفريق برشلونة، هانزي فليك، اليوم الجمعة، أن نجمه الدولي الإسباني لامين يامال جاهز لمواجهة لاس بالماس، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني.

قال فليك خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: "عاد لامين يامال وهو جاهز للعب، لم نقرر بعد ما إذا كان سيبدأ أم لا، لكنه سيلعب".

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وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن نابولي يريد تجديد عقد كفاراتسخيليا، حيث قدم عرضًا جديدًا يصل إلى 6 ملايين يورو سنويًا، إلا أن النجم الجورجي يريد لعقد أكبر من 10 ملايين يورو سنويًا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، بأن النادي الإيطالي لن يستطيع تلبية مطالب كفاراتسخيليا، مما يفتح المجال أمام ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي اللذان يريدان التعاقد مع الدولي الجورجي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة بأن رغم اهتمام برشلونة بضم كفاراتسخيليا، إلا أن النادي الكتالوني من الصعب أن يدخل في منافسة مع باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لضم اللاعب الجورجي، بالإضافة إلى طلبات نجم نابولي المرتفعة للتوقيع معه.