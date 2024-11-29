هل يرحل نجم الزمالك؟.. طالع التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مفاجئة بشأن ملف مستقبل أحد صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وموقفه من البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

هل يرحل نجم الزمالك؟

وقال عبدالهادي ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تلقى صدمة كبرى حيث طلب مسؤولي سانت ايتيان منهم قطع الإعارة وعودته إليهم بشهر يونيو العام المقبل".

وأضاف: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانت ايتيان الفرنسي صدم الزمالك بطلبه قطع الإعارة وعودة المغربي محمود بنتايك بفترة الانتقالات الصيفية القادمة بنهاية الموسم وهم بحاجة إليه لعدم تقديم بديله الظهير الأيسر المطلوب منه".

واختتم: "وبذلك أصبح المغربي محمود بنتايك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار إليه من سانت ايتيان مهدد بعدم الاستمرار بالمواسم القادمة رغم أنه صفقة جيدة ومن أفضل الصفقات وجوميز مقتنع به وسنرى هل يفعل الزمالك بند الشراء النهائي مقابل مليون دولار بنهاية الموسم".