نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا يعلق على سوء نتائج مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مدرب فريق آرسنال الإنجليزي، الإسباني ميكيل أرتيتا، قبل مباراة فريقه ضد وست هام يونايتد، غدًا السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن سوء نتائج مانشستر سيتي.

ميكيل أرتيتا يتحدث عن مانشستر سيتي

قال أرتيتا خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: "لا يهم ما فعلنا أمس، الأهم هو ما سنفعله في اليوم التالي وكيف بمقدورك البقاء في مستوى عالي؟، وسنحاول البناء على آخر انتصارين".

وأضاف عن آخر أخبار الفريق: "لدينا جلسة تدريب أخرى، علينا أن نرى كيف سيكون حال اللاعبين اليوم؟، لم يتمكن عدد قليل منهم من التدريب أمس".

وعن هزائم مانشستر سيتي المتتالية علق: "أمر غريب جدًا لأنهم لم يمروا على ذلك الوضع أبدًا خلال تسع أعوام، يجب أن يكون كل شيء مثاليًا".

وعن شعوره تجاه مواطنه بيب غوارديولا: "نعم أعلم كيف يتم الحكم علينا كمدربين بناءً على شيء واحد وهو النتائج، أعلم مدى صعوبة ذلك".

وعن أوديغارد علق: "نعم إنه كان مميزًا منذ مباراة تشيلسي ومتسق جدًا مع سياق المباريات، امتلاك مثل هؤلاء اللاعبين قادرين على أخدنا إلى المستوى القادم وجعل اللاعبين حوله أفضل".

وتعليقًا على المشاركة رقم 100 لويليام ساليبا مع "الغانرز" قال: "السن والاستمرارية وجودة الاداء لاتصدق وكذلك حساسية المركز واللعب في هذا الدوري، وكان قادر على خلق ثنائية لا تصدق والثناء كذلك لغابي لجعل ويليام اللعب في هذا المستوى ".