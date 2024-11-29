انت الأن تتابع خبر كريس كافاناج حكمًا لقمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يستمر البحث عن طاقم تحكيم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، حيث أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عن تعيين طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة الدولي كريس كافاناج حكمًا لقيادة القمة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، على ستاد أنفيلد ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد القادم الموافق الأول من شهر ديسمبر القادم، ضمن مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
- ويستعرض موقع تحيا مصر الإخباري طاقم تحكيم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
طاقم تحكيم ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
- ويقود الدولي الإنجليزي كريس كافاناج طاقم تحكيم المباراة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
- ويُعاونه الثنائي مواطنيه، لي بيتس حكم مساعد أول، ودارين كان حكم مساعد ثانٍ، بالإضافة إلى أنتوني تايلور حكمًا رابعًا لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
- ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم الدولي الإنجليزي بول تيرني ويُساعده مواطنه تيم وود لتدعيم تقنية الفيديو لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي على ستاد أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
كريس كافاناج
موقف الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز
- يعتلي فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في مباراة وتلقٍ الهزيمة في أخرى، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
- وعلى الجانب الأخر يليه فريق مانشستر سيتي في المركز الثانٍ بفارق 7 نقاط، حيث يتواجد في الوصافة برصيد 23 نقطة حصل عليهم بالفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات، في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
- ويسعى فريق ليفربول بقيادة الهولندي آرني سلوت المدير الفني للفريق لتحقيق الفوز لتوسيع فارق النقاط بينه وبين غريمه فريق مانشستر سيتي لـ 11 نقطة، بينما على الجانب الأخر يبحث فريق مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، بنتيجة إيجابية على انفيلد في المباراة التي ستجمعه مع ليفربول، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.