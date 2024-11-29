انت الأن تتابع خبر كريس كافاناج حكمًا لقمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستمر البحث عن طاقم تحكيم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، حيث أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عن تعيين طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة الدولي كريس كافاناج حكمًا لقيادة القمة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، على ستاد أنفيلد ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد القادم الموافق الأول من شهر ديسمبر القادم، ضمن مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض موقع تحيا مصر الإخباري طاقم تحكيم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

طاقم تحكيم ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويقود الدولي الإنجليزي كريس كافاناج طاقم تحكيم المباراة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعاونه الثنائي مواطنيه، لي بيتس حكم مساعد أول، ودارين كان حكم مساعد ثانٍ، بالإضافة إلى أنتوني تايلور حكمًا رابعًا لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم الدولي الإنجليزي بول تيرني ويُساعده مواطنه تيم وود لتدعيم تقنية الفيديو لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي على ستاد أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريس كافاناج

موقف الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز