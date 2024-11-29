انت الأن تتابع خبر مونديال 2026: الفيفا يكشف عن مستويات قرعة تصفيات منطقة أوروبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مستويات قرعة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي ستقام في كل من الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تجرى قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026 بمقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية يوم الجمعة 13 ديسمبر المقبل.

وسيشارك 54 منتخبا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، على أن تقام المنافسات خلال الفترة بين مارس 2025 ومارس 2026.

وسيتأهل 16 منتخبا أوروبيا إلى المونديال، بواقع 12 متصدرا لدور المجموعات في التصفيات، و4 منتخبات ستحجز مقاعدها من خلال الملحق الأوروبي.

وفيما يلي مستويات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 :

- المستوى الأول: فرنسا وإسبانيا وإنقلترا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وكرواتيا وسويسرا والدنمارك والنمسا.

- المستوى الثاني: أوكرانيا والسويد وتركيا وبلاد الغال والمجر وصربيا وبولونيا ورومانيا واليونان وسلوفاكيا وتشيكيا والنرويج.

- المستوى الثالث: إسكتلندا وسلوفينيا وإيرلندا وألبانيا ومقدونيا الشمالية وجورجيا وفنلندا وأيسلندا وإيرلندا الشمالية والجبل الأسود والبوسنة والهرسك.

- المستوى الرابع: بلغاريا ولوكسمبورغ وبيلاروسيا وكوسوفو وأرمينيا وكازاخستان وأذربيجان وإستونيا وقبرص وجزر فارو ولاتفيا وليتوانيا.

- المستوى الخامس: مولدوفا ومالطا وأندورا وجبل طارق وليشتنشتاين وسان مارينو.