نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلمي طولان وهاني رمزي أبرز المرشحين للانضمام إلى اللجنة الفنية باتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح الثنائي حلمي طولان وهاني رمزي، نجما الزمالك والأهلي السابقين، ضمن الأسماء المطروحة للانضمام إلى اللجنة الفنية الجديدة لاتحاد الكرة، التي يعتزم مجلس الإدارة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة تشكيلها.

ومن المنتظر أن يتولى حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، رئاسة اللجنة، بمشاركة عدد من الخبراء الفنيين.

كما دعت قائمة هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف"، الصحفيين لحضور مؤتمر صحفي غدًا السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بأحد الفنادق.

سيتم خلال المؤتمر تقديم أعضاء القائمة وشرح ملامح البرنامج وخطة العمل، بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات الصحفيين بشأن المرحلة المقبلة.