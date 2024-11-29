الرياضة

عاجل.. محمد رمضان يفتح تحقيقًا مع إمام عاشور بسبب صورة "انستجرام"

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد رمضان يفتح تحقيقًا مع إمام عاشور بسبب صورة "انستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح محمد رمضان المدير الرياضي للنادي ، تحقيقًا مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

محمد رمضان يفتح تحقيقًا مع إمام عاشور

وجاء قرار رمضان بفتح التحقيق بسبب قيام إمام عاشور بنشر صورة عبر حسابه بموقع التواصل يسخر فيها من منصب المدير الرياضي للأهلي.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غدٍ الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا