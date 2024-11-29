نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد رمضان يفتح تحقيقًا مع إمام عاشور بسبب صورة "انستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، تحقيقًا مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

محمد رمضان يفتح تحقيقًا مع إمام عاشور

وجاء قرار رمضان بفتح التحقيق بسبب قيام إمام عاشور بنشر صورة عبر حسابه بموقع التواصل يسخر فيها من منصب المدير الرياضي للأهلي.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غدٍ الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.