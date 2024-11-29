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أحمد جودة - القاهرة - تغيب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عن مران فريقه الجماعي اليوم الجمعة والذي أقيم على استاد مختار التتش بالجزيرة.

إمام عاشور يغيب عن تدريبات الأهلي

وكان محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي قد قرر إيقاف إمام عاشور عن التدريبات الجماعية لمدة أسبوع على خلفية أزمة اللاعب الأخيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غدٍ الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.