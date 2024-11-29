الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة البنك ‏الأهلي، التي تجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة لمدة نصف ساعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية التي اشتملت على تدريبات ‏تخصصية، وتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.‏

وواصل وسام أبوعلي تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل، بينما أدى الحراس مرانا قويا في إطار تجهيز الجميع ‏للمباريات القادمة.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الماضية على استاد أبيدجان برباعية عن طريق محمود كهربا "هدفين" ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، في ‏الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏