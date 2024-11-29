أنشيلوتي يعلن التحدي: تذكروا أن ريال مدريد سيتواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تعهده بتواجد الفريق الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، رغم الصعوبات التي يواجهها الفريق في البطولة الحالية.

دخل ريال مدريد موسم دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حاملًا للقب النسخة السابقة، لكن الفريق تعرض لهزة قوية بعد خسارته 2-0 أمام ليفربول في الجولة الخامسة من دور المجموعات، مما أثار شكوكًا حول قدرته على الدفاع عن اللقب.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الرابع في مجموعته بعد تحقيق انتصارين وثلاث هزائم في خمس مباريات، ما يجعل فرص تأهله إلى مراحل خروج المغلوب معلقة بنتائج الجولات المقبلة.

تصريح أنشيلوتي المثير للجدل

ورغم الظروف الصعبة، خرج أنشيلوتي بتصريح قوي عبر محطة الإذاعة الإسبانية El Larguero، حيث قال: "تذكروا أن ريال مدريد سيشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونخ. سنكون هناك".

هذا التصريح الجريء يعكس ثقة المدرب الإيطالي الكبيرة في فريقه، وقدرته على تجاوز التحديات والعودة إلى المنافسة على أعلى المستويات.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم على ملعب أليانز أرينا، معقل نادي بايرن ميونخ الألماني، وهو الملعب الذي لطالما شهد مواجهات مثيرة وأحداث تاريخية في كرة القدم الأوروبية.

بينما يواجه ريال مدريد صعوبات واضحة في دوري الأبطال هذا الموسم، يبقى طموح الفريق الملكي، تحت قيادة أنشيلوتي، هو استعادة بريقه المعتاد والتأهل للمراحل النهائية من البطولة، بما ينسجم مع تاريخه العريق.