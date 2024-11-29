الرياضة

ميلان يمدد عقد ماتيو جابيا حتى 2029

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أحمد جودة - القاهرة - وقع ماتيو جابيا على تمديد عقده مع ميلان الإيطالي ليبقى في صفوف الفريق حتى يونيو عام 2029.

ميلان يمدد عقد ماتيو جابيا حتى 2029

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن جابيا الذي انضم إلى أكاديمية ميلان في عمر 12 عامًا رسخ قدميه في صفوف الفريق الأول بعد عودته من فترة إعارة إلى فياريال الإسباني في يناير الماضي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في 25 مباراة في كل البطولات في النصف الثاني من الموسم الماضي، ثم ظهر في ثماني مباريات في الموسم الجاري بعدما غاب لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

وفي سبتمبر الماضي سجل جابيا هدف الفوز في الدقائق الأخيرة في شباك إنتر ميلان في ديربي ميلانو ليفوز فريقه 2-1.

وتم اختيار جابيا لقائمة المنتخب الإيطالي للمرة الأولى قبل مباراتي الفريق أمام بلجيكا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي.

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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