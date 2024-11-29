نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يرصد التعاقد مع نجم الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعي للحصول على خدمات الدولي الجزائري أيت نوري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فأن البرتغالي روبين أموريم مدرب مانشستر يونايتد طلب التعاقد مع أيت نوري نظرًا لما يتمتع به من مرونة تكتيكية، بالإضافة إلى قدرته لشغل مركزي الظهير والجناح.

وأشارت الصحيفة البريطانية، بأن إدارة الشياطين الحمر ستدخل في مفاوضات رسمية مع وولفرهامبتون لحسم صفقة التعاقد مع النجم الجزائري.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

يلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه إيفرتون، الأحد المقبل الموافق الأول من ديسمبر 2024، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.