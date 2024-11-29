نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سانت إيتيان يصدم الزمالك في محمود بنتايك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي أن نادي سانت إيتيان الفرنسي أبلغ المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر المعار إلى نادي الزمالك، بضرورة عودته إلى صفوف الفريق الفرنسي عقب انتهاء فترة الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

سانت إيتيان الفرنسي يتحرك لعودة بنتايك

وأوضح عبد الهادي خلال تصريحاته التلفزيونية أن إدارة النادي الفرنسي أجرت محادثات شفوية مع وكلاء اللاعب، أعربت خلالها عن رغبتها في استعادته، وذلك نظرًا لحاجة الفريق إلى تعزيز مركز الظهير الأيسر بعد رحيل لاعبهم الأساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف عبد الهادي أن إعارة محمود بنتايك إلى الزمالك تمت بشكل مجاني، مع وجود بند يتيح للنادي الأبيض شراء عقده بشكل دائم مقابل مليون دولار. وأكد أن القرار الآن في يد إدارة الزمالك بشأن تفعيل هذا البند.

وأشار إلى أن سانت إيتيان يمارس ضغطًا على اللاعب لقبول العودة إلى صفوف الفريق الفرنسي، مما يتطلب من الزمالك التحرك سريعًا للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب وتفعيل بند الشراء، خاصة أنه يُعد واحدًا من أفضل العناصر داخل النادي الأبيض.