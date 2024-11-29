نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كالياري وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد كالياري لمواجهة هيلاس فيرونا، في إطار منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2025/2024.

كالياري يواجه هيلاس فيرونا في الكالتشيو

ويستضيف ملعب بيت يونيبول معقل الروزوبلو، المواجهة المرتقبة، بين كالياري وهيلاس فيرونا، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر من الكالتشيو، تحت صافرة الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني.

ويحتل هيلاس فيرونا المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الكالتشيو، برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة وحيدة، عن فريق كالياري، والذي يحتل المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

موعد مواجهة كالياري وهيلاس فيرونا في الكالتشيو

تنطلق صافرة اللقاء، يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة كالياري وهيلاس فيرونا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة مواجهة كالياري وهيلاس فيرونا عبر شبكة قنوات أبوظبي الإماراتية، وهي الناقل الحصري لمبارياا الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لموسم 2025/2024، وتحديدًا على قناة أبوظبي الرياضية 1.