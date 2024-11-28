روجيريو ميكالي يطلب معسكرًا لشباب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - طلب المدير الفني للمنتخب المصري للشباب، البرازيلي روجيريو ميكالي، إقامة معسكر في يناير المقبل استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب.

روجيريو ميكالي يطلب معسكرًا لشباب مصر

وتمكن منتخب مصر من التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا برصيد 7 نقاط، بعد تعادله مع الجزائر وفوزه على ليبيا وتونس.

بينما جمع منتخب تونس 6 نقاط من فوزين على الجزائر وليبيا، وخسارة أمام مصر والمغرب.

من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام منح مكافآت فورية للاعبي منتخب الشباب، تقديرًا للأداء البطولي الذي قدموه أمام تونس، حيث أظهروا روحًا قتالية عالية، وحققوا الفوز بهدف رغم الطرد في الشوط الأول.

وفي تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، أكد ميكالي أن الفريق قدم أداءً جيدًا في مباراته أمام تونس في دورة شمال إفريقيا المقامة بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أنهم واصلوا القتال رغم الظروف الصعبة، خاصة بعد الطرد.