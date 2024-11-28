نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غليان فى الفيوم بسبب أزمة الكاس ومسابقات الجبلاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة من الاستياء تضرب أروقة نادى الفيوم وذلك على إثر قيام إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بإرسال خطاب للأندية يفيد بإقامة قرعة الدور التمهيدي الثانى لبطولة كأس مصر 2024/2025 وسط تواجد نادي أهلى الغرق ضمن تلك الأندية برغم عدم حسم نتيجة مباراته أمام الفيوم والتى كان من المقرر إقامتها الإثنين الماضى بملعب كلية الزراعة بجامعة القاهرة بمنافسات الدور التمهيدي ببطولة كأس مصر.

أجواء غاضبة فى الفيوم

وكان مسؤولو الفيوم قد تلقوا خطاب من إدارة كلية الزراعة بجامعه القاهرة بخصوص عدم استقبال أي مباريات خلال هذا الاسبوع لوجود صيانه بالملعب.

وقام النادي بدوره بإرساله إلى لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم والتي طالبت النادي بخطاب رسمي السبت الماضى بشأن توفير ملعب بديل عليه موافقه صاحب الملعب والجهات الامنيه خلال 24 ساعة.

ونظرا لضيق الوقت؛ تعذر توفير ملعب وقام مسوؤلى الفيوم بمخاطبة اللجنة الاحد بصعوبة توفير ملعب لضيق الوقت وطالبوا بتأجيل المباراة حتي يتم توفير ملعب واعطاءهم فرصه كافية ولكن لم يستجيب الاتحاد لذلك وعليه حضر فريق أهلي الغرق إلى الباب الرئيسي للكلية ومنعهم الأمن من الدخول وكذلك الحكام حتي انصرفوا وقال لهم أمن الجامعه أنه لا يوجد مباريات حيث أن الملعب به صيانه حاليا إصلاحات.