نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لفرق بنى سويف والفيوم بالجولة 6 بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح السبت منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، فيما تختتم مواجهات الجولة بإقامة مباراة وحيدة يوم الأحد القادم.

حيث يستضيف مركز شباب الفيوم نظيره نادى بنى سويف بملعب ساحة الفيوم، حيث يسعى أبناء الساحة لتحقيق الانتصار للتقدم بجدول الترتيب فيما يسعى أبناء بنى سويف لتحقيق الانتصار لمواصلة المنافسة على الصعود، ويحتل مركز شباب الفيوم المركز التاسع برصيد 5 نقاط فيما يحتل نادى بنى سويف المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

ويستضيف نادى سيلا نظيره مركز شباب سمسطا بملعب نادى نجوم مصر، ويسعى أبناء سيلا لتحقيق الفوز للتشبث بالصدارة فيما يسعى أبناء سمسطا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، ويحتل سيلا المركز الأول برصيد 12 نقطة فيما يحتل سمسطا المركز الحادى عشر برصيد نقطتين.

ويستضيف نادى مطرطارس شقيقه مركز شباب سنورس بديربي أبناء الفيوم، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل مطرطارس المركز الثانى عشر برصيد نقطة فيما يحتل سنورس المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

ويستضيف مركز شباب الواسطى نظيره مركز شباب ابشواى، ويسعى أبناء الواسطى لتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير والتقدم بمنطقة المنافسة فيما يسعى أبناء ابشواى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار للتقدم بجدول الترتيب، ويحتل الواسطى المركز السادس برصيد 7 نقاط فيما يحتل ابشواى المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

ويستضيف نادى جولدن جيت نظيره نادى عاملين غارب بملعب الاسيوطى سبورت، ويسعى أبناء جولدن لتحقيق الانتصار للإستمرار فى منطقة المنافسة فيما يسعى أبناء عاملين غارب لتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم بجدول الترتيب، ويحتل جولدن جيت المركز الثاني برصيد 9 نقاط فيما يحتل عاملين غارب المركز السابع برصيد 6 نقاط.

مباريات الأحد:

تختتم لقاءات الجولة باقامة مباراة وحيدة الاحد القادم حيث يستضيف نادى اهلى الغرق شقيقه نادى ابو كساة بملعب ساحة الفيوم، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز للتقدم بجدول الترتيب، حيث يحتل اهلى الغرق المركز الرابع برصيد 9 نقاط فيما يحتل ابو كساة المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى سيلا 12 نقطة .

2 - نادى جولدن جيت 9 نقاط.

3 - نادى بنى سويف 8 نقاط.

4 - اهلى الغرق 9 نقاط.

5 - نادى ابو كساة 7 نقاط .

6 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط.

7 - نادى عاملين غارب 6 نقاط.

8 - مركز شباب سنورس 5 نقاط .

9 - مركز شباب الفيوم 5 نقاط.

10 - مركز شباب ابشواى 4 نقاط.

11 - مركز شباب سمسطا نقطتين.

12 - نادى مطرطارس نقطة.