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أحمد جودة - القاهرة - تلقي الفريق السعودي النصر خبر يؤكد رسميًا غياب 4 لاعبين من صفوف الفريق قبل مباراته مع ضمك،يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري روشن آلسعودي لموسم 2024-25.

الإصابات تضرب النصر قبل مواجهة ضمك في الدوري السعودي

وبهذا يفقد الفريق خدمات المدافع الإسباني إيمريك لابورت، الذي سيغيب عن لقاء ضمك؛ بسبب عدم الجاهزية، وهذا وفقًا لما نشره الصحفي السعودي، عبد العزيز العصيمي، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس".

ويغيب ايضا عن النصر في مباراة ضمك سالم النجدي والبرازيلي ويسلي؛ بسبب شعورهما ببعض الآلام البسيطة، وسيغيب أيضًا الجناح أيمن يحيى بداعي الإصابة.