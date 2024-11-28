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أحمد جودة - القاهرة - لحق فريق سيدني إف سي الأسترالي بركب المتأهلين لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا (2) لكرة القدم.

سيدني يلحق بالمتأهلين لدور الـ16 لدوري أبطال آسيا (2)

واستفاد سيدني من تعادل كابا الفلبيني 1 / 1 مع ضيفه سانفريس هيروشيما الياباني، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وكانت المجموعة شهدت في وقت سابق اليوم فوز سيدني إف سي 4 / 1 على مضيفه إيسترن من هونج كونج ضمن منافسات ذات الجولة.

وضمن سيدني إف سي حلوله في وصافة ترتيب المسابقة بعدما أصبح في جعبته 9 نقاط، بفارق 5 نقاط أمام كابا، صاحب المركز الثالث، مع تبقي جولة واحدة على نهاية دور المجموعات، فيما يتواجد سانفريس هيروشيما، الذي صعد منذ الجولة الماضية في الصدارة برصيد 13 نقطة، وقبع إيسترن من هونج كونج في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل المتصدر والوصيف بكل مجموعة من المجموعات الثمانية في الدور الأول إلى مرحلة خروج المغلوب.