نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لشبان قنا وسوهاج وقوص بالجولة 8 بالصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام غدًا الجمعة، منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني ' ب '، بمجموعة تسعى العديد من الفرق على حجز بطاقة الصعود لإسعاد جماهيرها.

ويستضيف نادى الأقصر نظيره نادى قوص بمباراة قوية، ويسعى أبناء الأقصر لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على الصعود فيما يسعى أبناء قوص لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار للابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل الأقصر المركز الأول برصيد 15 نقطة فيما يحتل قوص المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

ويستضيف نادى النصر للتعدين نظيره نادى مكادى، ويسعى أبناء التعدين لتحقيق الانتصار لمصالحة الجماهير فيما يسعى أبناء مكادى لتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل التعدين المركز الثاني برصيد 14 نقطة فيما يحتل مكادى المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

فيما يستضيف نادى الالمونيوم نظيره نادى طهطا بمباراة نارية، ويسعى أبناء الالمونيوم لتحقيق الانتصار لمصالحة الجماهير والعودة للمنافسة فيما يسعى أبناء طهطا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، ويحتل الالمونيوم المركز الرابع برصيد 11 نقطة فيما يحتل طهطا المركز السابع برصيد 8 نقاط.

ويستضيف نادى الشبان المسلمين بقنا نظيره نادى المدينة المنورة بمباراة قوية، ويسعى أبناء الشبان لتحقيق للدخول لمنطقة المنافسة فيما يسعى أبناء المدينة لتحقيق الفوز خارج الديار لمواصلة المنافسة على الصعود، ويحتل شبان قنا المركز السادس برصيد 8 نقاط فيما يحتل المدينة المنورة المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

ويستضيف مركز شباب سوهاج نظيره نادى كيما اسوان، ويسعى أبناء سوهاج لتحقيق الفوز لمواصلة النتائج الجيدة فيما يسعى أبناء كيما اسوان لتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل مركز شباب سوهاج المركز الخامس برصيد 9 نقاط فيما يحتل كيما اسوان المركز التاسع برصيد 6 نقاط

جدول ترتيب المجموعة:

1 - الأقصر 15 نقطة.

2 - النصر للتعدين 14 نقطة.

3 - المدينة المنورة 12 نقطة.

4 - الالمونيوم 11 نقطة.

5 - مركز شباب سوهاج 9 نقاط.

6 - شبان قنا 8 نقاط.

7- طهطا 8 نقاط.

8 - مكادى 7 نقاط.

9 - كيما اسوان 6 نقاط.

10 - قوص 5 نقاط.

