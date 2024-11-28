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أحمد جودة - القاهرة - تحدث وليد صلاح الدين نجم الكرة المصرية السابق، عن تصريحات البرتغالي جوميز مدرب الزمالك بشأن تسريب تشكيل الفريق.

وليد صلاح الدين: تحميل عبد الواحد السيد تسريب تشكيل الزمالك ظلم له

وقال وليد صلاح الدين، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: سمعت البعض يتحدث عن التسريب وهو أمر غير منطقي، وسمعت من يقول أن مدير الكرة هو السبب، وأن يتم تحميل عبد الواحد السيد تحميل تسريب التشكيل فهو ظلم له.

وأضاف نجم الأهلي السابق: أصبحنا في عصر مفتوح من خلال السوشيال ميديا، وأتذكر في أحد الاجتماعات لحسن حمدي اكتشف أن الاجتماع كله كان على الهواء.

وأكمل مدير الكرة بنادي زد: كل الفريق بلاعبيه والجهاز الفني والإداري وحتى عمال غرف الملابس يعلمون التشكيل، ولو فرضنا أن لاعب تحدث مع زوجته وزوجته تحدثت مع أختها وأختها نقلت لزوجها، فمن يمكنه ضبط أو إخفاء المعلومة، وكيف ستضبط من سرب المعلومة؟.

واختتم وليد صلاح: الأهم من إخفاء التشكيل، هو أن تُغلق المساحات على اللاعبين في الملعب، والكل مثلا يمكنه معرفة تشكيل الأهلي، لكن كيف سيتم إيقاف لاعبيه حتى لو عُلم التشكيل هذا هو الأهم.