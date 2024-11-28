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عاجل.. "بسبب أزمة مع الشناوي" توقيع غرامة مالية على إمام عاشور واستبعاده من التدريبات

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو النادي توقيع غرامة مالية على إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بسبب رفضه الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة استاد أبيدجان الأخيرة.

عاجل.. "بسبب أزمة مع الشناوي" توقيع غرامة مالية على إمام عاشور واستبعاده من التدريبات


كما قرر مسؤولو الأهلي إيقاف اللاعب لمدة أسبوع عن التدريبات الجماعية لعدم حضوره المحاضرة الفنية بعد مران الأمس.

وانفعل عاشور على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ودخل في مشادة كلامية معه.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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