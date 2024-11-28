لاعب الزمالك السابق: الأداء غير مطمئن.. والمشكلة ليست في الصفقات

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أمير عزمي مجاهد نجم الكرة المصرية السابق، عن أداء الزمالك في مباراة بلاك بولز الموزمبيقي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أمير عزمي مجاهد: مستوى الزمالك غير جيد

وقال أمير عزمي مجاهد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: مستوى الزمالك لم يكن جيدا، والزمالك سيكون قادرا على تخطي المجموعات، لكن المشكلة فيما بعد ذلك.

وأضاف أمير عزمي: هناك فرق كبيرة في الكونفدرالية والمنافسة ستكون شرسة، والأداء هو ما يأتي بالطمأنينة للجمهور.

وتابع نجم الزمالك السابق: أداء الزمالك ليس على المستوى المأمول في مباراة أمس ومباراة المصري، وهذا ليس الزمالك، والكل انتظر أداء مميزا بعد مباراتي الأهلي في السوبر الإفريقي والمصري

وأكمل مجاهد: المشكلة ليست في الصفقات، وليست في اللاعبين والمدير الفني، لكن ليس هناك سيستم ونظام، ومن أجل النجاح لا بد أن يكون هناك تخطيط جيد

واختتم أمير عزمي مجاهد: لا بد من وجود فكر ولجنة كرة قوية ولجنة تعاقدات قوية، بجانب تهيئة المناخ للمدير الفني للعمل بشكل جيد.