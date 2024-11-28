نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرانك لامبارد مديرا فنيا لـ كوفنتري سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي كوفنتري سيتي اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي، عن تعيين الأسطورة الإنجليزية فرانك لامبارد مديرا فنيا للفريق، خلفا للمدرب مارك روبنز.

لامبارد يعود للتدريب عبر بوابة كوفنتري سيتي

وكشف كوفنتري سيتي والذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، في بيانه الرسمي، أن لامبارد وقع صباح اليوم على عقود توليه القيادة الفنية للفريق لمدة موسمين ونصف، وتحديدًا حتى يونيو 2027.

ويحتل النادي الإنجليزي المركز السابع عشر في ترتيب جدول تشامبيونشيب برصيد 17 نقطة، بفارق عن 5 نقاط عن صاحب المركز الأخير بورتسموث والذي يمتلك في رصيد 12 نقطة.

وبدأ لامبارد مشواره التدريبي عام 2018، مع ديربي كاونتي وقدم مستوى جيد مع الفريق ليفكر إدارة البلوز في الاستعانة بخدماته لتولي تدريب الفريق عام 2019، قبل أن يتم إقالته في موسم 2021.

وفي عام 2022، أعلن إيفرتون عن تعيين لامبارد البالغ من العمر 46 عاما، مدربا للفريق، ليتم إقالته من تدريب النادي الإنجليزي في يناير 2023.

وكانت آخر تجربة تدريبية للإنجليزي لامبارد، عام 2023، بعد أن تولى تدريب البلوز بشكل مؤقت خلفًا للمدرب جراهام بوتر.

ويستعد كوفنتري سيتي، لمواجهة سهلة نسبيًا أمام نظيره كارديف سيتي، يوم السبت القادم، في تمام الساعة الخامسة مساءً، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة تشامبيونشيب.