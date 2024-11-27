نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل انيمبا النيجيري لمباراة المصري بالكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النيجيري ايماولاريواجي المدير الفني لفريق انيمبا النيجيري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره فريق المصري والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد.

تشكيل انيمبا لمباراة المصري بالكونفيدرالية

وضمت التشكيلة الأساسية كل من هنري اني لحراسة المرمى، موسيس اديكوي، انوسينت اوكي، أو انا انوه، ايمو اودو لخط الظهر، شيندو اوفيري، عبد الله فاتاي، أكيني اوازي لخط الوسط، نويكي كالو، اسحق ساركي، كليتون جيفتا لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء ناثانيل اسيبي لحراسة المرمى، أكيميدنتشي ايمو، هابي ايزي، جوزيف اتولي، اونياكا، دانيال، باسكال ايزي، سوميري الاليبو، ايفاني.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الرسمي لجميع مباريات البطولة.