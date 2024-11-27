نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل المصري لمباراة انيمبا بالكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره فريق انيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي، يوسف الجوهري، حسين فيصل، ميدو جابر، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة بي ان سبورتس الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.