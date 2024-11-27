ثلاث مباريات فـي الجولة قبل الأخيرة لدوري الناشئين لكرة اليد غدا

تقام غدا «الجمعة» الجولة قبل الاخيرة في دوري الناشئين لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏2025 باقامة ثلاث مباريات في المجموعتين الأولى والثانية، في المجموعة الاولى يلتقي مسقط المتصدر برصيد 4 نقاط مع صحم صاحب المركز الثالث بدون رصيد في الساعة الثانية ظهرا بالصالة الرياضية بنادي عمان تليها على نفس الصالة المباراة الثانية بالمجموعة الثانية تجمع بين السيب المتصدر برصيد 7 نقاط مع نادي عمان صاحب المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط في الساعة الثالثة والنصف عصرا، اما المباراة الثالثة ستكون في المجموعة الثانية أيضا وتجمع بين العروبة صاحب المركز الثاني مع السويق في المركز الأخير بالمجموعة بدون أي رصيد، وذلك في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بصور، وتختتم يوم السبت القادم منافسات الدور الأول لدوري الناشئين باقامة ثلاث مباريات الأولى تجمع مسقط مع نزوى في الساعة الثالثة عصرا على ملعب الصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والمباراة الثانية بين العروبة والسيب في الساعة الرابعة عصرا بصالة الرياضية بمجمع الرياضي بصور ويتبارى السويق مع نادي عمان في الساعة الرابعة عصرا بالصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بالرستاق. الجدير بالذكر بان نظام دوري الناشئين ينص أن تلعب جميع الأندية في المرحلة الأولى بنظام دوري من مرحلتين « تجميع نقاط» لكل مجموعة يصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني، يلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى « مباراتين» وفي حالة تبادل الفوز بين الفريقين (كل فريق يحصل على نقطتين) لا ينظر الى فارق الأهداف يتم اللجوء مباشرة إلى رميات «7» أمتار كل فريق « 5 » رميات وفق القانون الدولي، وإذا استمر التعادل يلعب رمية برمية، ويلعب الفريقان الخاسران على المركزين الثالث والرابع « مباراة واحدة « ويلعب الفائزان على المركزين الاول والثاني « مباراة واحدة « لتحديد بطل الدوري ويمنح الفريق الفائز نقطتان والفريق المتعادل نقطة واحدة ولا يمنح الفريق الخاسر اي نقطة والفريق المنسحب لا يمنح اي نقطة والفريق الذي لا يحضر بطاقات خلال « 15 « دقيقة قبل المباراة يعتبر خاسرا ويعامل معاملة الفريق المنسحب.