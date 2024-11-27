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أحمد جودة - القاهرة - عاد نادي جوانغجو من كوريا الجنوبية إلى سكة الانتصارات بعدما تغلب على ضيفه شنغهاي شينخوا الصيني 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات مرحلة الدوري (الشرق) في دوري أبطال آسيا للنخبة.

فوز جوانغجو ويوكوهاما إف مارينوس في دوري أبطال آسيا للنخبة

ويدين جوانغجو بالفضل في هذا الفوز للاعبه جاسير آساني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58.

وفي مباراة أخرى أقيمت بذات اليوم فاز يوكوهاما إف مارينوس الياباني على بوهانج ستيلرز من كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين سجلهما وسجل يان ماثيوس في الدقيقة 41 وأندرسون لوبيز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ويتصدر فيسيل كوبي ترتيب دوري الشرق برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 12 نقطة لجوانغجو و10 ليوكوهاما إف مارينوس، و9 لكاواساكي فرونتال، و7 لكل من جوهر دار التعظيم وشنغهاي شينخوا وشاندونج تايشان وشنغهاي بورت وبوريرام يونايتد، و6 لبوهانج ستيلرز، ونقطة لسنترال كوست مارينرز، في حين بقي رصيد أولسان خاليا من النقاط.