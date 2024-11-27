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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث إسلام الشاطر مدير منتخب الشباب، عن فوز صغار الفراعنة على تونس والتأهل إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة.

إسلام الشاطر: الفوز على تونس والتأهل لأمم إفريقيا أنقذ منتخب الشباب من التوهان

وقال إسلام الشاطر في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أشكر الإعلام على مساندة هذا الجيل الذي يستحق المساندة، والذي كنا سنفقد منه عدد من اللاعبين المميزين حال عدم التأهل.

وتابع إسلام الشاطر: نقوم بعملنا من أجل أن تكون هناك نواة منه للمنتخب الأول مع حسام حسن، وكان من المهم ألا تتوه العناصر المميزة من هذا الجيل، لذلك كان مهما الفوز على تونس والتأهل من أجل إنقاذ هذا الجيل من التوهان.

واختتم الشاطر تصريحاته: عشنا ضغوطات كبيرة خلال الفترة الماضية، وكان هناك مجهودا كبيرا من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وجميعهم بذلوا كل ما لديهم ويستحقوا التهنئة.

