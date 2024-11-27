إسلام الشاطر يكشف خطة المرحلة المقبلة بعد التأهل لكأس أمم إفريقيا للشباب

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث إسلام الشاطر مدير منتخب الشباب، عن المرحلة المقبلة لـ منتخب الشباب، بعد التأهل إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة.

إسلام الشاطر: سعيد بالعمل مع جيل مميز

وأضاف إسلام الشاطر في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: سعيد بأنني عملت مع جيل مميز يستحق الإشادة، وكان هناك إصرار من اللاعبين حتى المصابين على استكمال المسيرة بسبب عدم وجود لاعبين بسبب اللوائح التي تمنع الاستبدال.

وتابع إسلام الشاطر: ما يهمنا هو التأهل لبطولة كأس أمم إفريقيا بشكل مباشر، بعيد عما إذا كانت ستقام في مصر أو كوت ديفوار، وسننتظر تحديد مكانها.

وأكمل الشاطر: تحدثت مع جمال علام رئيس اتحاد شمال إفريقيا بشأن إمكانية تعديل اللوائح، كما تحدثت مع ميكالي من أجل بدء الاستعداد للمرحلة المقبلة ولبطولة إفريقيا، وأنهينا الاحتفالات أمس ومن بداية الأسبوع سنبدأ العمل.

واختتم إسلام الشاطر: حصلنا على جدول مباريات دوري 2005، وسنقوم بمتابعة مباريات كل الأندية، وستكون هناك خطة للمرحلة المقبلة، واستعدادات وترتيبات للبطولة سواء كانت في مارس أو في أبريل.