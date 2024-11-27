نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 ديربيات منتظرة بالجولة 12 من الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق غدا الخميس منافسات الجولة 12 من الدوري السعودي لكرة القدم "دوري روشن للمحترفين"، التي تشهد مواجهات قوية أبرزها ديربي الشباب والهلال، ومباراة الاتفاق مع الاتحاد، وديربي الغربية بين الأهلي والوحدة، وديربي القصيم بين الرائد والتعاون.

3 ديربيات منتظرة بالجولة 12 من الدوري السعودي

وتقام الخميس 3 مباريات في افتتاحية منافسات الجولة حيث يلتقي الفيحاء مع العروبة، والأخدود مع الخلود، والفتح مع الرياض.

ويبحث الفيحاء والعروبة عن استعادة الانتصارات، حيث يسعى الفيحاء للهروب من منطقة الخطر إذ يتواجد في المركز قبل الأخير (السابع عشر) برصيد 7 نقاط، بينما يبحث العروبة عن إيقاف نزيف النقاط والابتعاد عن منطقة الهبوط حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

ويستقبل الأخدود ضيفه الخلود بحثا عن فوز يبعده عن منطقة الخطر، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن الخلود صاحب المركز الـ16 والباحث عن الفوز الغائب منذ 7 جولات.

ويلتقي الفتح ضيفه الرياض في مهمة صعبة لإيقاف نزيف النقاط وتحقيق فوز غائب منذ الجولة الثانية، إذ يتذيل الفريق جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، فيما يحل الرياض في المركز التاسع برصيد 15 نقطة ويسعى هو الآخر لاستعادة الفوز بعدما اكتفى بنقطتين من آخر 4 مباريات.

وتتواصل الجمعة منافسات هذه الجولة، حيث يلتقي القادسية مع الخليج، والنصر مع ضمك، والأهلي مع الوحدة.

ويدخل القادسية مواجهة الخليج منتشيا بفوزه على النصر في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، والأمر ذاته بالنسبة للخليج الذي تلقى دفعة معنوية كبيرة بعد فوزه التاريخي على الهلال في الجولة الماضية منهيا سلسلة عدم الخسارة المحلية لحامل اللقب، ليحافظ على مركزه السادس برصيد 19 نقطة.

وعلى ملعبه يستقبل النصر ضيفه ضمك بحثا عن استعادة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام القادسية، لكنه تمكن من استعادة توازنه بالفوز على الغرافة القطري والتأهل إلى درو الـ16 بدوري أبطال آسيا للنخبة.

في المقابل، فإن ضمك يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز في آخر جولتين رافعا رصيده لـ14 نقطة في المركز الحادي عشر، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية.

ويستقبل الأهلي جاره الوحدة في ديربي الغربية الذي يدخله الفريقان بدفعة معنوية إيجابية، بعدما حقق كل منهما الفوز في الجولة الماضية.

وحقق الأهلي انتصارين متتاليين لأول مرة في الدوري هذا الموسم، قبل أن يؤكد جدارته الآسيوية بالفوز خارج الديار على العين الإماراتي 2 / 1 ليعتلي صدارة منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة وليحجز مقعده مبكرا في دور الـ16.

ويحل الأهلي في المركز السابع برصيد 17 نقطة، ويسعى لمواصلة انتصاراته والارتقاء في جدول الترتيب، فيما استعاد الوحدة ذاكرة الانتصارات بفوز ثمين على التعاون في الجولة الماضية ليغادر منطقة الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط.

وتختتم منافسات الجولة يوم السبت المقبل بإقامة 3 مواجهات قوية، حيث يلتقي الرائد مع التعاون، في ديربي القصيم، فيما يحل الاتحاد المتصدر ضيفا على الاتفاق، فيما تتجه الأنظار لملعب الأمير خالد بن سلطان لمتابعة ديربي الرياض بين الشباب والهلال.

وتستهل مباريات الجمعة بلقاء ديربي القصيم بين الرائد والتعاون، واللذان يدخلان اللقاء بظروف متباينة، إذ تلقى الرائد دفعة معنوية باستعادة الانتصارات في الجولة الماضية بالفوز على العروبة ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر.

في المقابل تلقى التعاون خسارة أمام الوحدة في الجولة الماضية ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 15 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الرائد وهو سيزيد من إثارة اللقاء.

ويدخل الاتحاد المتصدر، اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على الاتفاق الذي يبحث عن الانتصار الغائب منذ الجولة الثالثة.

واعتلى الاتحاد صدارة دوري روشن في الجولة الماضية بعد الفوز على الفتح مستغلا خسارة الهلال أمام الخليج، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، فيما لا يزال الاتفاق بلا فوز للجولة الثامنة على التوالي حيث لم يحقق في الجولات الثماني الأخيرة سوى 3 نقاط من 3 تعادلات ليبقى رصيده 12 نقطة في المركز الـ12.

وفي ديربي منتظر يحل الهلال ضيفا على جاره الشباب من أجل استعادة الانتصارات بعد الخسارة أمام الخليج في الجولة الماضية، وهي الخسارة التي أفقدته الصدارة وأفقدته سلسلته الخالية من الهزائم في الدوري لـ46 مباراة.

كما تعثر الفريق آسيويا لأول مرة هذا الموسم بالتعادل مع مضيفه السد القطري لكنه تعادل كان كافيا لحجز مقعده في دور الـ16.

في المقابل، فإن الشباب الذي تعثر في الجولة الماضية أمام الأخدود يبحث عن استعادة الانتصارات وتعزيز موقعه في المربع الذهبي.

ويملك الشباب في رصيده 22 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف النصر صاحب المركز الثالث وأمام القادسية صاحب المركز الخامس.