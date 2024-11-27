أموريم يوضح موقف ثلاثي مانشستر يونايتد من مباراة جليمت

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، موقف ثلاثي دفاع الفريق الأحمر من خوض مباراة بودو جليمت النرويجي المقرر إقامتها مساء الخميس، في بطولة الدوري الأوروبي.

أموريم يوضح موقف ليني وليساندرو وماجواير

قال أموريم في المؤتمر الصحفي للمباراة، اليوم الأربعاء: “ليني يورو يتدرب ولكن هذا فقط من أجل اللياقة البدنية أما ليساندرو مارتينيز سيكون متاحًا غدًا”.

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد، إن هاري ماجواير عاد للتدرب ولكنه غير جاهز لخوض مباراة الغد ضد جليمت النرويجي.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره بودو جليمت النرويجي على ملعب “أولد ترافورد”، غدًا الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.