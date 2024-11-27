حقيقة عرض بيع النادي الإسماعيلي لشركة خليجية.. وزارة الشباب والرياضة ترد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول في وزارة الشباب والرياضة عن حقيقة ما تردد حول وجود عرض لبيع النادي الإسماعيلي لإحدى الشركات الخليجية في الفترة الماضية.

حقيقة عرض بيع النادي الإسماعيلي

وأوضح المصدر في تصريحات، أن الوزارة تلقت عرضًا شفهيًا من أحد المنتمين للنادي الإسماعيلي بخصوص بيع النادي ضمن إطار الاستثمار الرياضي في الأندية، إلا أن الوزارة لم تتلق أي عروض رسمية أو مراسلات مكتوبة بهذا الخصوص.

وأكد المصدر أنه في حال وصول أي مخاطبات رسمية من النادي الإسماعيلي، سيتم دراستها قانونيًا قبل اتخاذ القرار النهائي.

وفيما يخص موقف الوزارة من فكرة بيع النادي، أشار المصدر إلى أن وزارة الشباب والرياضة تدعم الاستثمار في الأندية المصرية، شريطة أن يصب ذلك في مصلحة النادي.

وكان وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد المنعم عمارة قد كشف أنه تلقى العرض نفسه قبل شهرين، وأشار إلى أنه تواصل مع محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث أبديا ترحيبهما بالفكرة التي قد تساهم في حل مشكلات النادي الإسماعيلي.