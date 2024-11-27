نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب ناصر ماهر، صانع ألعاب الزمالك، عن مباراة الفريق اليوم الأربعاء أمام بلاك بولز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

بالإضافة إلى إجهاد عضلي شديد تعرض له أثناء مشاركته مع الفريق في مباراة المصري في الجولة الثالثة من الدوري، ليحتاج للراحة لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.

وتقام المباراة في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث يتصدر الزمالك المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا المصري البورسعيدي، إنيمبا النيجيري، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب جوميز بإجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق لتعويض غياب ناصر ماهر، حيث من المحتمل أن يشغل أحمد مصطفى زيزو مركز صانع الألعاب، فيما سيدفع بأحمد عبد الرحيم "إيشو" أساسيًا، ويتولى سيف الدين الجزيري قيادة الهجوم. كما استقر جوميز على الدفع بأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر بدلًا من المغربي محمود بنتايك.